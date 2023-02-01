陸文化產業 營收破12兆

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國大陸國家統計局前天公布，根據對6.9萬家規模以上文化及相關產業企業的調查，2022年大陸文化企業實現營業收入12兆1805億元（人民幣，下同），按可比口徑計算，比上年增長0.9%。

中新社報導，大陸國家統計局社科文司高級統計師張鵬解讀數據時介紹，2022年，在9個文化行業中，內容創作生產、新聞信息服務、文化投資運營、文化裝備生產和文化消費終端生產5個行業營業收入比上年實現增長，增速分別為3.4%、3.3%、3.2%、2.1%和0.3%。

分業態看，去年文化新業態特徵較明顯的16個行業小類實現營業收入4兆3860億元，比上年增長5.3%，快於全部規模以上文化企業4.4個百分點；文化新業態行業營業收入佔全部規模以上文化企業營業收入36.0%，佔比較上年提高1.5個百分點。 　上述16個行業小類中，13個行業營業收入比上年增長，增長達到81.3%。其中，數位出版、娛樂用智能無人飛行器製造、互聯網文化娛樂平台、增值電信文化服務和可穿戴智能文化設備製造等行業實現兩位數增長，分別為30.3%、21.6%、18.6%、16.9%和10.2%。 　　

分區域看，中國大陸東部、中部和西部地區文化企業營業收入實現增長。2022年，中部地區規模以上文化企業實現營業收入1兆8269億元，比上年增長5.8%，快於大陸全國規模以上文化企業4.9個百分點；佔大陸全國的比重為15.0%，佔比較上年提高0.7個百分點。西部地區、東部地區規模以上文化企業實現營業收入分別為1兆793億元、9兆1714億元，分別比上年增長0.5%、0.1%。東北地區規模以上文化企業實現營業收入1029億元，比上年下降1.0%。

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