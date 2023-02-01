高盛：春節數據預示陸復甦

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
高盛指出，春節數據預示中國大陸經濟復甦。圖為春節期間，遊客在南京夫子廟景區內遊玩。（中通社）
高盛指出，春節數據預示中國大陸經濟復甦。圖為春節期間，遊客在南京夫子廟景區內遊玩。（中通社）

根據高盛方面消息，其研究團隊發布的最新中國大陸市場研究判斷認為，春節數據預示大陸經濟復甦，股市反彈行情有望延續。

中新社報導，從宏觀層面看，高盛報告認為，春節期間中國大陸旅遊及出行數據表明，目前暫時低迷的旅遊相關行業正迎來穩步復甦，高盛重申近期將中國大陸2023年GDP增長預期由去年11月的4.5%上調至5.5%的預判。數據顯示短途自駕出行已顯著恢復，但長途客運仍與疫情前水平存在較大差距。同時，目前其他行業的經濟復甦力度尚待觀察。

股票市場方面，明晟（MSCI）中國指數在春節假期的兩個交易日內上漲3%。2023年以來，MSCI中國指數已反彈高達18%，滬深300指數已上漲8%，春節後中國大陸股市的反彈勢頭或將延續。

高盛研究團隊認為，大陸疫情防控政策調整對大陸國內及海外經濟增長和資產價格的影響顯著，因此持續受到國際投資者的高度關注。近期房地產市場、互聯網和民營企業行業監管等多個關鍵領域政策發布，均明顯支持增長前景。

高盛股票策略團隊稱，離岸中概股過去三個月跑贏A股24%，創近十年來最大差距，但綜合考慮A股市場的規模、流動性、分散性、政策環境和超額收益潛力對國際投資者的吸引力，仍維持對A股的戰略樂觀和偏好。

春節 團隊

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