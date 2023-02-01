廣西深化東協交流 推跨境產業鏈

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

廣西壯族自治區官方1月30日召開會議稱，廣西將多措並舉穩外貿，加快北海鐵山港區國家進口貿易促進創新示範區建設，推動邊民互市貿易區（點）應開盡開和互市貿易創新改革。

中新社報導，當前，全球經濟衰退風險上升、外需增長持續放緩已成為外貿穩增長面臨的最大壓力。廣西官方表示，將著力推動外貿穩規模優結構，實施「千企開拓」外貿強基礎工程、加工貿易「快進優選」計劃，支持企業組團出海。

隨著疫情防控措施不斷優化，今年以來，廣西經貿代表團接連赴柬埔寨、馬來西亞、新加坡、越南、印尼、泰國等東協國家開拓市場。據悉，廣西還將繼續組團赴德國、瑞士、日本、韓國、阿拉伯聯合大公國等國家開展貿易活動，推動2023年外貿增長。

廣西陸地邊境線長達1020公里，是中國大陸唯一與東協陸海相連的省區，轄區友誼關、東興等口岸均是通往東協各國的便捷通道。廣西官方表示，將穩步推進邊境智慧口岸試點建設，加快提升口岸通關智能化信息化水平和通關效能。

據官方統計，2022年，廣西外貿進出口總額達6603.5億元（人民幣，下同），同比增長11.3%；跨境電商交易額、加工貿易額分別增長71.1%、11.9%；一般貿易進出口額突破2000億元，邊民互市貿易額居大陸第一。

廣西壯族自治區商務廳稱，廣西將加快構建面向東協的汽車、電子信息、高端金屬新材料、化工新材料等跨區域跨境產業鏈。

東協 馬來西亞 自治區

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