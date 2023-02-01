粵開工專車 載回千萬務工大軍

春節過後，中國大陸第一經濟大省——廣東迎來異地務工人員返崗高峰。

中新社報導，「穩就業促發展——桂籍務工人員入粵返崗免費專列」載著544名廣西籍務工人員，於1月30日16時34分抵達廣州南站。廣東省政府有關負責人到高鐵站站台迎接。

「我在廣東工作15年來，給家裡帶來了不少變化，日子一天比一天好。新房子修了兩層，也買了小車。」返回廣州上班的韋先生，來自廣西柳州市柳江區三都鎮。他表示，今年將努力提升技能，爭取升職加薪。

連日來，廣州南站人潮洶湧。多趟高鐵專列將大量的外省務工人員陸續接回廣東。「現在廠裡訂單多了，我就想趕緊回來開工掙錢，給兒子多掙點奶粉錢。」來自廣西桂林的段先生，已於1月29日乘坐專列抵達廣州，回到廣州市白雲區一家電子零部件生產企業工作。

據介紹，廣東省人力資源和社會保障部門計劃春節後直接組織返崗專列14趟，專車380班次，包機3趟，「點對點」組織外省務工人員入粵返崗2.5萬人。目前，已通過專列共幫助1800餘名務工人員及時入粵返崗就業，示範帶動各地和企業加大組織對接力度，幫助務工人員便捷返崗、快速就業。

廣東是中國大陸第一用工大省。據廣東省人力資源和社會保障廳監測，廣東的外省務工人員約2300萬，約佔大陸全國的1/3。今年春節前，外省務工人員返鄉率約75%。隨著春節假期結束，廣東各地企業相繼開工，用工需求迅速回暖。

廣東多措並舉，全力保障企業節後用工需求。去年以來，廣東拿出830億元人民幣，引導企業將員工穩在廣東、穩在企業、穩在崗位。

同時，廣東著力下好企業用工保障先手棋，強化逆向招工。春節前，就組團到勞務協作省份現場招聘、預訂員工，截至目前已組織招聘對接活動800多場。此外，廣東鼓勵有條件的地方，對春節期間保供等重點企業給予留工補貼、交通補助。

目前，廣東整體的員工返崗率達到一半以上，基本回到新冠疫情前同期水平。

廣東近日召開全省高質量發展大會，一大批重大項目、重大工程在全省各地先後動工，預計近期會有力地拉升用工需求。

「廣東的製造業用工需求會進一步上升，尤其是對熟練技能人才的需求會增多。」廣東省就業服務管理局局長夏義兵稱，據監測，春節後該省人力資源市場崗位供求缺口約50萬人。