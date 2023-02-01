粵開工專車 載回千萬務工大軍

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
載著544名桂籍務工人員的入粵返崗免費專列，抵達廣州南站。（中新社）
載著544名桂籍務工人員的入粵返崗免費專列，抵達廣州南站。（中新社）

春節過後，中國大陸第一經濟大省——廣東迎來異地務工人員返崗高峰。

中新社報導，「穩就業促發展——桂籍務工人員入粵返崗免費專列」載著544名廣西籍務工人員，於1月30日16時34分抵達廣州南站。廣東省政府有關負責人到高鐵站站台迎接。

「我在廣東工作15年來，給家裡帶來了不少變化，日子一天比一天好。新房子修了兩層，也買了小車。」返回廣州上班的韋先生，來自廣西柳州市柳江區三都鎮。他表示，今年將努力提升技能，爭取升職加薪。

連日來，廣州南站人潮洶湧。多趟高鐵專列將大量的外省務工人員陸續接回廣東。「現在廠裡訂單多了，我就想趕緊回來開工掙錢，給兒子多掙點奶粉錢。」來自廣西桂林的段先生，已於1月29日乘坐專列抵達廣州，回到廣州市白雲區一家電子零部件生產企業工作。

據介紹，廣東省人力資源和社會保障部門計劃春節後直接組織返崗專列14趟，專車380班次，包機3趟，「點對點」組織外省務工人員入粵返崗2.5萬人。目前，已通過專列共幫助1800餘名務工人員及時入粵返崗就業，示範帶動各地和企業加大組織對接力度，幫助務工人員便捷返崗、快速就業。

廣東是中國大陸第一用工大省。據廣東省人力資源和社會保障廳監測，廣東的外省務工人員約2300萬，約佔大陸全國的1/3。今年春節前，外省務工人員返鄉率約75%。隨著春節假期結束，廣東各地企業相繼開工，用工需求迅速回暖。

廣東多措並舉，全力保障企業節後用工需求。去年以來，廣東拿出830億元人民幣，引導企業將員工穩在廣東、穩在企業、穩在崗位。

同時，廣東著力下好企業用工保障先手棋，強化逆向招工。春節前，就組團到勞務協作省份現場招聘、預訂員工，截至目前已組織招聘對接活動800多場。此外，廣東鼓勵有條件的地方，對春節期間保供等重點企業給予留工補貼、交通補助。

目前，廣東整體的員工返崗率達到一半以上，基本回到新冠疫情前同期水平。

廣東近日召開全省高質量發展大會，一大批重大項目、重大工程在全省各地先後動工，預計近期會有力地拉升用工需求。

「廣東的製造業用工需求會進一步上升，尤其是對熟練技能人才的需求會增多。」廣東省就業服務管理局局長夏義兵稱，據監測，春節後該省人力資源市場崗位供求缺口約50萬人。

廣東 春節 高鐵

延伸閱讀

今年春節跨行交易高達2074億 民眾最愛行動銀行轉帳

包機、包車跨省「搶人」 陸企復工因一隱憂全急了

10天連假利於民眾深度旅遊 台東春節湧客逾百萬人次

獨／柯文哲布局立委第一槍？ 春節前悄拜訪民進黨的「他」

相關新聞

解封助復甦 陸製造業景氣回溫

中國大陸國家統計局昨公布一月分中國製造業採購經理指數為五十點一，較前一個月上升三點一，為時隔三個月後重回「擴張」區間，顯...

大陸製造業PMI重返擴張

大陸國家統計局昨（31）日公布1月中國製造業採購經理人指數（PMI）為50.1，較前一個月上升3.1點，為時隔三個月後重...

人民幣單月升2.8% 五年最大

人民幣兑美元在岸價在2023年首月最後交易日收6.7571元，較上一日收市價下跌57個基點。累計1月以來，人民幣共升值2...

3航企 去年共虧千億人民幣

根據中國大陸三大主要航空公司中國國際航空股份有限公司（中國國航）、中國東方航空股份有限公司（中國東航）和中國南方航空股份...

專家估 大陸經濟Q2起大幅反彈

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤1月31日發布的最新研究報告指出，今年春節中國大陸的經濟活動比起前一年...

粵開工專車 載回千萬務工大軍

春節過後，中國大陸第一經濟大省——廣東迎來異地務工人員返崗高峰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。