東莞釋百萬坪空間 向全球招商
1月30日召開的廣東東莞市製造業高質量發展大會傳出消息，該市今年將推出低成本產業空間1000萬平方公尺向全球招商，力爭招商引資投資額達1600億元（人民幣，下同）以上。
中新社報導，東莞市製造業發達、產業鏈完善，吸引眾多製造業企業在這裡投資發展，被稱為世界工廠。此次大會聚焦科技創新+先進製造，在經濟發展、創新驅動、質量結構、生態文明等四大重點領域提出了17項預期目標，全面推動今年東莞製造業高質量發展。
據東莞市政府提供的資料顯示，該市把今年定為招商年，將實施全員招商，規劃打造1000萬平方公尺的高品質低成本產業空間，力爭在今年招商引資的實際投資金額達1600億元以上。
今年，東莞將推動新興產業基地的製造業協議投資平均增長15%以上，各個鎮街製造業協議投資平均增長10%以上。
東莞提出今年的經濟發展目標，包括力爭實現地區生產總值同比增長5.5%以上、爭取達到6%；力爭實現規模以上工業增加值同比增長6%；工業投資總額同比增長15%，進出口總額同比增長3%。
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