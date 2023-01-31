李克強：對外開放是基本國策 穩匯率事關經濟金融大局

據央視新聞31日報導，陸國務院總理李克強30日考察人民銀行、外匯管理局並主持召開座談會。李克強表示，對外開放是大陸基本國策，匯率穩事關經濟金融大局穩，要保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

李克強表示，要發揮金融支持宏觀經濟穩定作用，持續提升金融服務水平，保持經濟運行在合理區間，推動高質量發展。他指出，金融系統服務實體經濟的水平要持續提升，因這關係市場預期，而穩定的預期是市場硬通貨。

李克強提到，要深入落實穩經濟一攬子政策和接續措施，加大金融對擴大內需優化結構的支持，改善民營經濟和中小微企業融資環境，防範化解金融風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

李克強稱，近年來面對疫情等多重衝擊，大陸堅持實施穩健貨幣政策，因時因勢運用總量和結構性工具；堅持不搞大水漫灌、不超發貨幣，在全球通膨背景下為大陸穩物價提供了基礎條件。他強調，守住不發生系統性風險的底線，當然也要清醒看到存在的問題，維護金融穩定、防範風險，仍是長期而艱巨的任務。

即將卸任的李克強總理2023年開年以來持續拚經濟。此前，李克強在近日召開的國常會中要求推動消費加快恢復和保持外貿外資穩定，增強對經濟的拉動力。