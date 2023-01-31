陸商務部：將消費擺在優先位置 並加大吸引利用外資

大陸商務部30日在北京召開全國商務工作電視電話會議，會議指出要把恢復和擴大消費擺在優先位置，同時更大力度推動外貿穩規模、優結構，並吸引和利用外資，此外要培育國際經貿合作新增長點，且深化多雙邊經貿合作、提升維護經濟安全能力等。

商務部稱，2023年的工作要著力恢復和擴大消費，推進高水平對外開放，大力提振市場信心，推動商務高質量發展，為穩增長、穩就業、穩物價提供重要支撐。

此外，據觀點新媒體報導，會議指出，中國新時代十年，消費多年成為經濟增長的第一拉動力，貨物貿易第一大國地位不斷鞏固，服務貿易穩居全球第二，利用外資連續五年穩居全球第二，對外投資穩居全球前三，開放型經濟新體制加快構建，參與全球經濟治理能力不斷提升等。

此前，商務部副部長盛秋平19日在國新辦舉行的記者會上表示，商務部將2023年全年定為「消費提振年」，圍繞「改善消費條件，創新消費場景，營造消費氛圍，提振消費信心來進行規劃。

擴內需與對外開放對大陸經濟政策而言實為一體兩面。商務部部長王文濤17日在大陸官媒《求是》雜誌2023年第2期上發表文章指出，高水平對外開放服務構建新發展格局，體現在堅定實施擴大內需戰略，推動形成強大國內市場，以國內大循環吸引全球資源要素，這將有促形成良性循環。