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馬雲在港露面 引爆「這檔個股」2天漲500%

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
阿里巴巴創辦人馬雲（右）及卜蜂集團資深董事長謝國民在香港會面。圖為兩人在2016年交換禮物的合照。（新華社資料照片）
阿里巴巴創辦人馬雲（右）及卜蜂集團資深董事長謝國民在香港會面。圖為兩人在2016年交換禮物的合照。（新華社資料照片）

阿里巴巴創始人馬雲最近與泰國首富、卜蜂集團（又稱正大集團）資深董事長謝國民兩度會面，引發雙方可能展開投資合作的猜測。受此消息激勵，由謝國民長子謝吉人任董事長的港股上市公司正大企業國際股價接連暴漲，近兩日累計最大漲幅超過500%，引發市場關注。

日前市場傳出馬雲的新動態，他在農曆春節期間在香港與泰國首富、卜蜂集團資深董事長謝國民，及其三兒子、正大行政總裁謝鎔仁會面。外電稱，謝國民父子飛往香港，親自與馬雲相談要事，但消息人士未透露討論內容。

卜蜂集團下屬上市公司正大企業國際，主要從事生化及工業業務，由卜蜂集團持有53.1％股權。在上述消息曝光後，該公司突獲資金爆炒，股價兩天漲4.92倍，31日盤中漲幅一度超過5倍。值得一提的是，正大企業國際的市值偏小，既使31日上漲超過2倍之後，其市值只有11.7億港元，而且大部分股權落在前兩大股東手裡。

由於早在去年12月，馬雲曾到訪泰國曼谷考察正大集團獲謝國民親自接待，排場相當盛大。市場資金猜測，進一步會面可能預示著兩大巨頭會展開合作。正大系早年在港股有多檔標的，但因私有化，卜蜂國際本月除牌，卜蜂蓮花於2019年除牌。

泰國 馬雲

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