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在岸人民幣強勢開局 1月累升2.8%創5年最大單月升幅

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
人民幣兌美元匯率2023年開市以來快速升值。歐新社
人民幣兌美元匯率2023年開市以來快速升值。歐新社

人民幣兑美元在岸價在2023年首月最後交易日收報6.7571元，較上一日收市價下跌57個基點。累計1月以來，人民幣共升值2.88%，創五年來，也就是2018年1月以來最大單月升幅。

大陸官方31日開出的人民幣兑美元中間價報6.7604元，較上日報6.7626元，上調22個基點或0.03%。今年1月以來，人民幣對美元中間價累計升值2.93%，也是人民幣對美元匯率連續第三個月月度升值。

交易員指出，相關數據顯示大陸經濟復甦繼續向好，有利於提振人民幣情緒。不過1月製造業採購經理人指數（PMI）符合市場預期的消息對匯市影響短暫，市場或更在意本周美國聯準會的利率決議。

此外，巴克萊銀行最新報告稱，大陸重新開放和房地產行業政策轉向提升人民幣前景，中期可能會有更多上漲空間；由於大陸經濟增長前景大幅上修，美元兌人民幣匯率可能跌至6.26，這意味着CFETS人民幣匯率指數將走強至104.8。

巴克萊報告又稱，儘管年初季節性結匯潮已結束，但大陸外幣存款規模仍居高不下，人民幣走強前景可能會加快結匯節奏;此外，隨著大陸出口疲軟及出境旅遊恢復，國際收支轉弱可能會打壓人民幣，同時資本外流也可能增加。

實際上，人民幣在去年受到疫情與聯準會升息雙重打擊，整體呈現貶勢。2022年人民幣年內累跌8.32%，為1994年匯率並軌以來最大年度跌幅。此前路透測算的人民幣匯率CFETS指數2022年年內累跌3.71%。

人民幣 指數 聯準會

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