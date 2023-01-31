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大陸去年工業企業利潤跌4% 外商及港澳台企業表現最差

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸去年工業企業利潤下跌4%。圖為貴州省銅仁市一家汽車廠的組裝線。新華社
大陸去年工業企業利潤下跌4%。圖為貴州省銅仁市一家汽車廠的組裝線。新華社

大陸國家統計局31日公布，去年規模以上工業企業實現利潤總額人民幣8.4兆元，年減4%，跌幅比去年前11個月擴大0.4個百分點，其中外商及港澳台商投資企業表現最差。

大陸國家統計局工業司高級統計師朱虹表示，面對嚴峻複雜的國際環境和多重超預期因素衝擊，工業生產總體穩定，但國內外不穩定因素較多，經營壓力仍然較大，工業企業效益恢復面臨許多挑戰。

分企業類型看，國有控股企業實現利潤總額人民幣2.37兆元，增長3.0%；股份制企業實現利潤總額人民幣6.16億元，下跌2.7%。

外商及港澳台商投資企業實現利潤總額人民幣2兆元，下跌9.5%；私營企業實現利潤總額人民幣2.66兆元，下跌7.2%。

採礦業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業等利潤增長，製造業利潤下跌。

41個工業大類行業中，21個行業利潤與上年相比增長，19個下跌，1個由虧轉盈。其中，石油和天然氣開採業利潤增長1.10倍，電力、熱力生產和供應業增長86.3%，煤炭開採和洗選業增長44.3%，計算機、通信和其他電子設備製造業下跌13.1%，紡織業下跌17.8%，石油、煤炭及其他燃料加工業下跌82.8%。

截至去年底，大陸規模以上工業企業資產總計人民幣156.12兆元，比上年增長8.2%；負債合計人民幣88.30兆元，增長8.6%。應收帳款人民幣21.65兆元，比上年增長12.3%；產成品存貨人民幣6.04兆元，增長9.9%。

朱虹指出，去年面對嚴峻複雜的國際環境和多重超預期因素衝擊，各地區各部門高效統籌疫情防控和經濟社會發展，有效實施穩經濟一攬子政策和接續措施，工業生產總體穩定。盡管全年工業企業利潤有所下降，但上下游結構持續改善。

朱虹提到，目前國內外不穩定因素仍較多，下階段要更好統籌疫情防控和經濟社會發展，大力提振市場信心，積極擴大境內有效需求，鞏固工業企業效益站穩回升基礎，推動今年工業經濟運行整體好轉。

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