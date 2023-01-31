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升至擴張區間！大陸1月官方製造業PMI達50.1

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸1月製造業PMI升至50.1%。圖為浙江省紹興市一家服飾廠。新華社
大陸1月製造業PMI升至50.1%。圖為浙江省紹興市一家服飾廠。新華社

大陸國家統計局31日公布，隨著疫情防控轉入新階段，生產生活秩序逐步恢復，1月製造業採購經理指數PMI）升至50.1，重返擴張區間，非製造業商務活動指數也來到54.4。

大陸國家統計局指出，1月PMI為50.1，比上月上升3.1個百分點，這是在連續三個月運行在50下方後，指數重新回到擴張區間，代表製造業景氣水準明顯回升。

1月非製造業商務活動指數為54.4，比上月上升12.8個百分點，重返擴張區間，顯示非製造業景氣水準已觸底回升。

1月服務業商務活動指數為54.0，結束連續六個月回落走勢，升至擴張區間，反映本月春節假日消費市場回暖，服務業景氣水準大幅回升。

大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀，1月採購經理指數重返擴張區間，反映出企業生產經營景氣狀況與2022年12月相比發生明顯積極變化。

但他強調，同時也要看到，1月反映市場需求不足的製造業和服務業企業仍然較多，市場需求不足仍是當前企業生產經營面臨的首要問題，大陸經濟恢復發展基礎需進一步鞏固。

大陸國家統計局31日發布，1月製造業PMI升至50.1%。（取自大陸國家統計局網站）
大陸國家統計局31日發布，1月製造業PMI升至50.1%。（取自大陸國家統計局網站）

指數 製造業 PMI

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