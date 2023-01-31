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人行3措施 挺綠色金融

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國大陸央行（中國人民銀行）29日發布消息稱，其近日印發通知，延續實施碳減排支持工具等三項貨幣政策工具，目的在於精準有力實施好穩健的貨幣政策，引導金融機構加大對綠色發展等領域的支持力度。

中新社報導，具體來看，一是碳減排支持工具延續實施至2024年末，將部分地方法人金融機構和外資金融機構納入碳減排支持工具的金融機構範圍，進一步擴大政策惠及面，深化綠色金融國際合作。 　　

二是支持煤炭清潔高效利用專項再貸款延續實施至2023年末，2023年繼續並行實施碳減排支持工具和支持煤炭清潔高效利用專項再貸款，在保障能源供應安全的同時支持經濟向綠色低碳轉型，助力科學有序實現碳達峰碳中和目標。 　　

三是交通物流專項再貸款延續實施至2023年6月末，將中小微物流倉儲企業等納入支持範圍，進一步增強金融支持交通物流保通保暢的力度，助力交通物流業高質量發展。 　　

大陸央行表示，下一階段，結構性貨幣政策將堅持「聚焦重點、合理適度、有進有退」，繼續加大對普惠金融、綠色發展、科技創新、基礎設施建設等國民經濟重點領域的支持力度。

大陸央行

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