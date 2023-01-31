春耕5要點 陸籲種大豆

大陸國務院總理李克強1月28日主持召開國務院常務會議，要求持續抓實當前經濟社會發展工作，推動經濟運行在年初穩步回升；部署做好春耕備耕工作，為糧食豐收和重要農產品穩定供應打牢基礎；要求推動消費加快恢復和保持外貿外資穩定，增強對經濟的拉動力。

中新社報導，會議指出，當前經濟持續恢復、呈回升態勢。要貫徹中共中央、國務院部署，落實中央經濟工作會議精神，著力穩增長、穩就業、穩物價，保持經濟運行在合理區間。深入落實穩經濟一攬子政策和接續措施，推動財政、金融工具支持的重大項目建設、設備更新改造形成更多實物工作量，實施好原定延續執行的小規模納稅人增值稅減免、普惠小微貸款等政策。

要堅持兩個毫不動搖，依法保護民營企業權益，持續打造市場化法治化國際化營商環境。支持平台經濟持續健康發展。推動企業節後快速復工復產，扎實做好農民工返崗就業服務。鞏固和拓展經濟運行回升勢頭。

會議指出，一年之計在於春，春播糧食產量占全年六成左右，春管糧食產量占主要口糧的近四成。二月初有關部門要作全面部署，層層壓實責任，不誤農時抓好春耕備耕，為提升糧食穩定供應能力、保持物價平穩打牢基礎。一是抓好小麥、油菜春季田管。因地因苗加強技術指導，及時防範春旱、倒春寒、病蟲害等災害。二是盡快明確各地糧食和油料生產目標，確保春播面積落實，穩住大豆種植面積。

三是扎實做好保障服務。抓好農資跨區域調劑調運，支持農民備種備肥。四是落實最低收購價、生產者補貼等政策。五是加大對大豆種植支持力度，繼續實施小麥一噴三防補助全覆蓋。

會議指出，要針對需求不足的突出矛盾，乘勢推動消費加快恢復成為經濟主拉動力，堅定不移擴大對外開放、促進外貿外資保穩提質；做法包括加力擴消費；堅持對外開放基本國策，繼續推出實際舉措，努力穩定外貿，以及積極吸引外資。