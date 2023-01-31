陸春節旅遊榜 雲南384億最賺

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
春節假期結束，大陸多省公布旅遊成績單，雲南省旅遊總收入居首。圖為正月初五時，民眾在雲南省昆明市街頭賞傳統民俗，度過春節假期。（中新社）
春節假期結束，大陸多省公布旅遊成績單，雲南省旅遊總收入居首。圖為正月初五時，民眾在雲南省昆明市街頭賞傳統民俗，度過春節假期。（中新社）

春節假期結束，多省公布旅遊成績單。其中，雲南省旅遊總收入居首，四川為接待遊客人數最多的省分。春節消費增長12.2%，旅遊相關銷售增1.3倍，在旅遊總收入方面，雲南春節7天狂攬384.35億元（人民幣，下同），在21省分中排第一。

截至1月29日21時，21省分（個別省分暫僅公布重點監測景區數據未計入）公布春節假期文旅數據。其中，四川接待遊客人數居首，達5387.59萬人次，實現旅遊收入242.16億元，按年分別增長24.73%、10.43%，恢復到2019年春節的89.73%、84.75%。

據悉，春節期間，四川省開展文化旅遊活動2000餘場（次），144家4A級及以上旅遊景區實施景區門票減免等優惠政策，並在線上線下發放搶購券、消費券、抵扣券等。

雲南、江蘇春節假期遊客接待量均超4000萬人次，分別為4514.61萬人次、4135.01萬人次，換言之，僅四川、雲南兩地春節就接待近1億人次遊客；山東、河南、湖北緊隨其後，遊客接待數位於3000萬人次梯隊；浙江、福建位於2000萬人次梯隊；另有湖南、吉林等6省份遊客接待量超千萬。

至於旅遊總收入，雲南春節7天狂攬384.35億元，在21省份中名列第一。

據中新經緯報導，多數省份人均花費集中在500-1000元區間，湖南、北京、黑龍江人均花費過千，但低於1100元；浙江、青海、海南人均花費約1300-1500元，依次為1301.81元、1320.17元、1454.27元。

中國旅遊研究院認為，2023年春節是新冠病毒感染「乙類乙管」政策實施後第一個公眾假期，疫情積壓的探親訪友、旅遊過年、民俗體驗、避寒和冰雪等出遊需求集中釋放，奠定了全年旅遊經濟「高開穩增，持續回暖」的市場基礎。

經大陸文化和旅遊部數據中心測算，今年春節假期大陸國內旅遊出遊3.08億人次，按年增長23.1%，恢復至2019年同期的88.6%；實現國內旅遊收入3758.43億元，按年增長30%，恢復至2019年同期的73.1%。

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