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RCEP效應 浙企進出口減稅2.17億

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

「春節期間國外客戶的訂單仍接連不斷湧來。」在浙江嘉益保溫科技股份有限公司外貿經理顧莉莉看來，當前企業首要任務就是加速趕制出口訂單，將生產出的保溫杯銷往亞歐市場。

目前，公司的員工正在陸續返崗，等工廠開工之後，智能生產廠房的多條全自動生產線將會開足馬力，搶工期、抓進度、忙生產，確保實現「開門紅」。

新華社報導，「2022年初，我們公司有幸申領到全省首張RCEP原產地證書，我們出口日本的保溫杯，稅率由原來的3.9%調整到3.2%，全年享受關稅減讓20餘萬元（人民幣，下同）。」

顧莉莉表示，「今年的稅率下調到了2.8%，享惠程度不斷提升，這讓我們的商品更有競爭力，有信心能夠進一步擴大出口。」

「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）落地生效一年多來，杭州海關共為轄區2346家企業簽發RCEP原產地證書5.28萬份，貨值198.45億元，幫助企業享惠進口12.04億元，可為浙江省進出口貨物實現稅款減讓約2.17億元。

不少浙江特色產品對RCEP國家出口有明顯增長。例如，食用菌是浙江省第四大農業產業，主要出口日本、韓國等RCEP國家。麗水作為重要產區，RCEP政策紅利的不斷釋放，為本地食用菌出口帶來了機遇。

目前，日本已連續兩次削減RCEP項下食用菌進口關稅，關稅稅率由9%降至7.4%，在RCEP政策紅利下，關稅將於10年內逐步降至零，企業享惠逐年疊加。據杭州海關統計，2022年浙江省食用菌出口日本1.2億元，同比增長1.6%。

「2022年，我們公司食用菌出口額再創新高，對日出口增長了60%以上。在RCEP政策助力下，我們公司對日本出口份額預計將進一步擴大。」浙江景寧大自然食品有限公司業務員鄭祥祥表示。2022年，該公司申領RCEP原產地證書66份，涉及金額2083.32萬元，節省關稅成本近33萬元。

日本 海關

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