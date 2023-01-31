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去年大陸地方政府 新增債券4.7兆

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

大陸財政部29日發布的數據顯示，2022年1至12月，大陸發行新增地方政府債券4兆7566億元（人民幣，下同）。中新社報導，一般債券7182億元，專項債券4兆384億元。大陸全國發行再融資債券2兆6110億元，其中一般債券1兆5178億元、專項債券1兆932億元。大陸全國發行地方政府債券合計7兆3676億元，其中一般債券2兆2360億元、專項債券5兆1316億元。 　　

2022年1-12月，地方政府債券平均發行期限13.2年，其中一般債券7.9年，專項債券15.5年；地方政府債券平均發行利率3.02%，其中一般債券2.85%，專項債券3.09%。 　　

2022年1-12月，地方政府債券到期償還本金2兆7758億元，其中發行再融資債券償還本金2兆3910億元、安排財政資金等償還本金3848億元。12月當月到期償還本金661億元。地方政府債券支付利息1兆1211億元。其中，12月當月地方政府債券支付利息796億元。 　

經大陸第十三屆全國人民代表大會第五次會議審議批准，2022年大陸全國地方政府債務限額為37兆6474.3億元，其中一般債務限額15兆8289.22億元，專項債務限額21兆8185.08億元。 　

截至2022年12月末，大陸全國地方政府債務餘額35兆618億元，控制在全國人大批准的限額之內。其中，一般債務14兆3896億元，專項債務20兆6722億元；政府債券34兆8995億元，非政府債券形式存量政府債務1623億元。

債務 利息 人民幣

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