油增儲 煤外運 新疆目標穩增長

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
新疆將推進「疆電外送」配套項目建設。圖為新疆哈密石城子太陽能產業園。（新華社）
新疆將推進「疆電外送」配套項目建設。圖為新疆哈密石城子太陽能產業園。（新華社）

過去一年，新疆經受住了多重因素衝擊，全年地區生產總值較上年增長3.2%，實現經濟平穩健康發展。新年伊始，新疆緊抓自身優勢，從強基礎、抓項目、保供給、擴開放等方面推出系列新舉措、新目標，做好新一年經濟穩增長舉措。

新華社報導，春節期間，在塔城地區沙灣市以北的茫茫雪原上，中石油東方地球物理勘探有限責任公司新疆物探處的400多位工人，頂風冒雪，搶抓工期，為尋找石油而日夜忙碌。今年，新疆將加大油氣資源勘探開發和增儲上產力度，力爭原油產量達到3350萬噸、天然氣產量420億立方公尺。

新疆還將加快釋放煤炭先進優質產能，建設一批大型現代化智能化煤礦，推進「疆煤外運」北、中、南通道擴能提升以及「疆電外送」配套煤電和疆內支撐性煤電項目建設，實現「疆煤外運」8800萬噸、「疆電外送」1300億千瓦時。

業內人士認為，能源保供產業持續較快增長將帶動工業生產增速加快，為經濟穩增長起到「壓艙石」作用。

新疆是絲綢之路經濟帶核心區，進一步提升對外開放水平是今年的另一項重點工作。2022年，新疆全年貨物進出口總額人民幣2463.6億元，同比增長57.0%，交上亮眼成績單。

嚴寒之中，西北最大陸路口岸——阿拉山口口岸的鐵路換裝工人加班加點工作，投射出外貿向上向好的積極信號。口岸通過適時調整交接車順序及頻次，充分挖掘運用區間運力，通過列車解編、貨區貨位管理等措施，有效保障了中歐班列高效率開行。

據中國鐵路烏魯木齊局集團有限公司阿拉山口站統計，阿拉山口鐵路口岸中歐班列運行數量連續12年呈現上升趨勢，春運後，中歐班列累計通行數量有望突破3萬列。

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