遼寧27條 加大企業補助

科創板IPO給予最高1500萬元（人民幣，下同）補助；擇機發放助企惠民旅遊消費券；對工業企業穩增長加大獎補力度…近日，遼寧省發布「進一步穩經濟若干政策舉措」，推27條財稅、金融等「穩經濟」舉措，加大對企業的獎補支持力度，全力推動全省經濟回暖。

新華社報導，據了解，這些舉措包括支持企業直接融資、加強企業金融信貸支持、推動消費復甦回暖等多個方面。支持企業直接融資方面，遼寧提出全力支持企業境內IPO，對科創板首發上市企業分階段給予總額不超過1500萬元補助；對境內主板、創業板首發上市企業分階段給予總額不超過1000萬元補助。

支持工業企業穩增長，是遼寧此次政策「組合拳」的發力方向。遼寧明確提出，對符合條件的企業進行獎勵，重點是在2023年穩增長和一季度「開門紅」中工業總產值增量超一定額度的製造業企業，給予20萬元到100萬元獎勵；同時，支持中小企業穩增長流動資金貸款貼息，貼息利率不超過同期人民銀行發佈的一年期貸款市場報價利率（LPR），單個企業貼息額不超過50萬元。

遼寧還提出，加強對企業金融信貸支持，加大普惠小微貸款投放力度。人民銀行安排再貸款再貼現額度不少於700億元，促進支農支小貸款投放。

在推動消費復甦回暖方面，遼寧提出支持各地舉辦促消費活動，給予不超過實際費用支出50%的補貼，最高不超過50萬元；擇機發放助企惠民旅遊消費券；鼓勵二手房交易與新建商品房銷售享受同等補貼支持政策。