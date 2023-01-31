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上海拚經濟 再推營商優化6.0

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
上海持續優化營商環境，連續六年推六版行動方案。圖為春節期間，遊客在上海豫園遊玩。（新華社）
上海持續優化營商環境，連續六年推六版行動方案。圖為春節期間，遊客在上海豫園遊玩。（新華社）

1月28日，大陸農曆兔年首個工作日，「上海市加強集成創新持續優化營商環境行動方案」（即上海優化營商環境6.0版方案）發布，從4個方面推出27大項、195小項任務舉措，持續發力打造國際一流營商環境。

中新社報導，作為大陸首批開展營商環境創新試點的城市之一，2018年起，上海已連續發布5版優化營商環境行動方案。

在1月29日舉行的上海市記者會上，上海市發展改革委副主任阮青介紹，上海推行優化營商環境6.0版行動方案主要從四個方面考慮：

一是延續性，與前5個版本的行動方案相銜接，既要做好針對世界銀行指標領域的改革深化工作，也要注重整體提升營商環境。

二是創新性，注重進一步鼓勵浦東、臨港、張江、虹橋、長三角一體化示範區等重點區域先行先試。

三是集成性，從政務環境、市場環境、公共服務、監管執法、法治環境等方面，在集成創新上用力。

四是實效性，落實好企業開辦變更註銷全程網辦、工程建設領域一站式施工許可、綜合竣工驗收、區域評估、代辦服務、免申即享、高效監管一件事、輕微違法免罰等改革舉措，進一步提升市場主體的滿意度。

在上海2023年全市優化營商環境建設大會上，上海市委書記陳吉寧強調，把市場化作為鮮明主線，把法治化作為基礎保障，把國際化作為重要標準。

過去五年，上海在持續推出5版優化營商環境行動方案中，圍繞市場化、法治化、國際化共提出了756項舉措，成效顯著。

根據世界銀行發布的「營商環境報告」，中國大陸的排名從2018年的全球78位提升到了2020年的第31位。在該評測中，上海、北京為樣本城市，其中上海權重佔55%。

「現在世界銀行評測的營商環境，它基本上都是可以用指標來考量的，但還是有一些營商環境很難用指標衡量，這就是所謂的軟環境。」上海社科院經濟研究所所長沈開艶表示，目前上海在服務理念、政策制度完整性、法治環境等軟環境方面，都是較為優秀的。 　　

上海 世界銀行

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