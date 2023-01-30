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營運21年熄燈！家樂福正式告別湖南市場 大陸關店消息不斷

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
湖南最後一間家樂福30日關閉，民眾大排長龍退卡。（網路照片）
湖南最後一間家樂福30日關閉，民眾大排長龍退卡。（網路照片）

湖南長沙家樂福芙蓉廣場店30日關閉，該店自2002年6月25日開業以來已有21年，這是湖南省的第一間家樂福，也是當前湖南的最後一家。該店關閉，意味著家樂福正式告別湖南市場。

時代周報報導，近兩年來，多個城市的家樂福先後宣布關店。2022年3月，亞洲規模最大旗艦店—北京家樂福中關村店閉店；當年7月，營業22年的北京家樂福方莊店閉店。種種跡象顯示，家樂福大規模關店的趨勢難以逆轉。

法國零售巨頭家樂福在1995年進入中國大陸市場，最顛峰時期曾在大陸有210家大型綜合超市以及24家便利店，覆蓋全大陸22個省市及51個中大型城市。

不過，現在大陸家樂福的主要經營者早已易主，2019年6月22日，蘇寧易購全資子公司蘇寧國際以人民幣48億元現金等值的歐元收購家樂福中國80%的股權，剩餘20%股權依然由家樂福集團持有。2019年第4季，家樂福中國納入蘇寧易購財報併表範圍。

2022年4月28日，蘇寧國際再度出手收購剩餘20%的家樂福中國股權。11月10日，蘇寧易購公告，蘇寧國際已支付人民幣2.04億元，但由於客觀環境的變化，該筆交易出現較大爭議，尚未最終完成。

2022年蘇寧易購第3季財報顯示，公司處於虧損狀態，其中非常重要的影響因素是家樂福業務受到多重因素影響，帶來規模下降較快，較高的固定租金成本難以分攤。

蘇寧易購2022年半年報顯示，家樂福超市坪效（每平方米產出營業額）年降13.6%，銷售收入年降14.3%，同時，報告期內，家樂福中國的淨資產為人民幣-51.16億元，虧損人民幣4.71億元。

因此，蘇寧易購公司已從去年第3季全面開展家樂福業務調整，一方面，關閉部分區域門市，聚焦優勢城市經營，提升規模效益；另一方面，加大家樂福門市的電器3C業務融入，借助大賣場人流優勢，提升盈利較強家電業務收入，分攤固定成本；此外，家樂福自身加快商品結構調整，本地電商與社群電商運營，加快適應市場變化，實現規模改善。

僅2022年1-9月，家樂福超市就已關閉54家，面積達26.46萬平方米。對此，蘇寧易購稱，企業將聚焦家電3C核心業務，推動家樂福商超業務的轉型調整，經營進一步企穩。

家樂福 人民幣 電商

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