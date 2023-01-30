未脫美國制裁陰影？歐菲光2022年虧損幅度擴超1.5倍

在被蘋果分手，轉而投入華為懷抱的大陸觸控面板龍頭廠歐菲光30日公告，預計2022年虧損人民幣41億元至52億元，虧損幅度持續擴大。

事實上，歐菲光自2020年子公司被列入美國實體清單、緊接著2021年被踢出蘋果供應鏈後，財報就出現虧損。2020年和2021年財報，兩年分別虧損人民幣19.4億和26.2億元。

歐菲光30日公告表示，受到「特定客戶」終止採購關係的影響，2022年與特定客戶相關的出貨量年增率大幅下降，同時承擔與其相關的在終止採購關係後所發生的固定運營成本。而特定客戶指的就是2021年與其終止合作關係的蘋果。

此外，歐菲光也稱因國際貿易環境變化、全球疫情反覆、短期內下游終端市場消費需求放緩和「H客戶」智慧手機業務受到晶片斷供等限制，公司部分產品出貨量年增率也大幅下降。而H客戶指的便是華為。

儘管背負兩年制裁沉重包袱，美國政府最終用戶審查委員會（ERC）於2022年6月28日將南昌歐菲光科技有限公司正式從美國商務部工業和安全局（BIS）實體清單中移除。歐菲光創始人、董事長蔡榮軍去年7月透過《界面新聞》表示：「終於可以卸下200斤重擔，和同行一起公平競爭了。」

為了擺脫過度依賴蘋果的苦果，歐菲光也持續尋找生存空間。去年8月才稱與華為合作中。歐菲光此前表示，公司目前已無和蘋果的合作，但和華為有合作，且未來重點發力智慧汽車，以及IoT、VR/AR等新領域，希望拉動光學等相關產品的成長。

值得注意的是，為了拓展新領域，歐菲光在2021年3月將旗下原先供貨蘋果的鏡頭業務出售給聞泰科技。而2022年的蘋果供應鏈名單中，聞泰科技也拿下Macbook Air的組裝業務。