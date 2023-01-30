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外媒：2022年中國智能手機慘淡 華為分拆榮耀成唯一贏家

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據彭博社報導，榮耀是去年唯一一家在中國出貨量實現增長的主要手機製造商，克服了市場十年來的兩位數下滑問題。（中新社）
據彭博社報導，榮耀是去年唯一一家在中國出貨量實現增長的主要手機製造商，克服了市場十年來的兩位數下滑問題。（中新社）

集微網消息，據彭博社報導，榮耀是去年唯一一家在中國出貨量實現增長的主要手機製造商，克服了市場十年來的兩位數下滑問題。

數據公司IDC近日發佈了2022年中國智能手機出貨量以及相關排名。數據顯示，2022年全年中國智能手機市場出貨量10年來首次跌破3億部，出貨約2.86億台，同比下降13.2%，創有史以來最大降幅。就排名來看，vivo、榮耀分別排名第一、第二；OPPO與蘋果並列第三，小米第五。

作為獨立業務剝離的前華為技術有限公司子品牌，榮耀在2022年的出貨量增長了34.4%，而OPPO和vivo等同行則下降了25%以上。

榮耀的市場份額為18.1%，僅次於vivo。OPPO、蘋果和小米在全球最大的智能手機市場中位列前五。

據了解，榮耀於2020年被出售給一家中國國有企業牽頭的財團，幫助華為的部分手機業務規避了美國對華為業務的嚴重制裁。從那時起，這個品牌一直在持續增長，去年在準備首次公開募股時尋求新的資金。

2022年中國市場手機出貨量。圖／彭博社
2022年中國市場手機出貨量。圖／彭博社

榮耀 華為

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