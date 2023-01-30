與中國達成成都晶片投資協議？英特爾澄清

集微網消息，據ION Analytics報導，英特爾強烈反駁了有關該公司正在尋求美國政府批準在中國投資和擴大半導體晶片生產的猜測。

近幾周，有消息暗示英特爾上個月提出向關閉的中國成都製造廠投資約15億美元，以提高傳統28奈米晶片的生產，專門用於中國市場。兩位知情人士透露，自去年12月中旬以來，英特爾一直在尋求美國商務部批準該計劃。

英特爾發言人表示：訊息是錯誤的，英特爾沒有尋求這樣的批準，也沒有進行這樣的項目。

如果消息是真的，美國政府將需要通過90天的「反向CFIUS」式批準程序進行批準，美國晶片和科學法案禁止晶片資金的接受者在中國擴大半導體製造，傳統半導體被定義為28奈米或更早的晶片技術。

據報導，六個月前，拜登政府取消了英特爾通過投資成都矽片廠來加快在中國先進晶片生產的計劃。

據了解，英特爾正在尋求國家市場監管總侷（SAMR）批準其以59億美元收購總部位於以色列的Tower Semiconductor，業內人士表示，這似乎是英特爾試圖與中國當局達成附帶協議，以獲得對Tower交易的批準。

據知情人士透露，雖然英特爾並未尋求美國政府批準投資擴大中國傳統晶片的半導體生產，但它已就SAMR審查尋求美國政府的批準。