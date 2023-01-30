重金激勵 富士康春節留崗員工月薪近2萬元

集微網消息，在重金激勵下，不少富士康員工今年選擇留崗過年，月薪近兩萬。據媒體採訪某員工了解到，該員工的宿舍八個人全都返崗，並表示薪資豐厚，心情愉悅。

據《第一財經》報道，富士康為了爭取更多員工提前返崗，啓動動輒千元乃至萬元的獎勵政策，包括1月持續服務激勵獎金每人7000元，以及新年大禮包每人6000元，加上工資以及其它補貼，員工有望在1月拿到近2萬元。

除了富士康自身獎勵政策外，其所在港區為吸引更多人春節留崗，也以電子紅包形式曏富士康等重點企業留守員工發放動輒千元的「留崗紅包」。

據報導，提前返崗的富士康員工不在少數。鄭州航空港經濟綜合實騐區一到傍晚的換班時分，人流填滿了員工宿捨附近的大街小巷。據了解，為了營造春節氣氛，也為了爭取更多員工提前返崗，富士康鄭州園區春節期間在員工宿舍區舉辦多場年味活動。

鴻海董事長劉揚偉曾在今年的公司嘉年華上提到了以富士康為依據，鴻海的海外擴產的計劃。據了解，富士康在今年2月即滿49周年，鴻海已經有100萬名員工。富士康這塊招牌，散佈在海內外173個據點，綿密的全球佈侷，是鴻海最堅強的競爭力。

1月5日消息，據多位知情人士透露，中國代工製造商立訊精密贏得蘋果公司大單，將在中國生產高端iPhone機型。立訊精密是富士康、和碩在中國大陸的主要競爭對手。天風國際証券分析師郭明錤也表示說，蘋果為保証供應，曾將部分高端手機訂單轉移至其他組裝廠，顯示蘋果可能逐步減少對富士康的依賴。但蘋果一直未証實此傳聞。

富士康員工也表示出對前景的擔憂。員工除了趕工iPhone 14系列產品訂單，也多次參加富士康的復工復產一系列培訓課程。關於富士康鄭州園區正在規劃iPhone 15系列生產場地、更換新生產設備的說法，也是近期員工會關注的話題。被採訪者還透露，iPhone 15的最終結果會影響他們的加班費與收入。

近日有報導稱，蘋果以需求減弱為由，通知中國大陸供應商本季減產AirPods、AppleWatch和MacBook組件。富士康4日晚表示：“我們不評論任何客戶及產品相關信息。”