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傳百度將於3月推出類似ChatGPT的人工智能聊天機器人

集微網／ 集微網

集微網消息，據彭博社30日報道，百度正計劃推出類似於OpenAI的ChatGPT的人工智能聊天機器人服務。

知情人士稱，百度計劃在今年3月推出ChatGPT風格的應用程序，最初將其嵌入到主要的搜索服務中。該工具尚未命名，將允許用戶獲得類似於OpenAI流行平台的對話搜索結果。

2022年11月30日，人工智能研究實騐室OpenAI發佈一款全新的聊天機器人模型ChatGPT。這是一種由人工智能技術敺動的自然語言處理工具旨在根據用戶提示模倣類人對話。

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