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傳百度將於3月推出類似ChatGPT的人工智能聊天機器人
集微網消息，據彭博社30日報道，百度正計劃推出類似於OpenAI的ChatGPT的人工智能聊天機器人服務。
知情人士稱，百度計劃在今年3月推出ChatGPT風格的應用程序，最初將其嵌入到主要的搜索服務中。該工具尚未命名，將允許用戶獲得類似於OpenAI流行平台的對話搜索結果。
2022年11月30日，人工智能研究實騐室OpenAI發佈一款全新的聊天機器人模型ChatGPT。這是一種由人工智能技術敺動的自然語言處理工具，旨在根據用戶提示模倣類人對話。
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