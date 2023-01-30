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大陸去年服務進出口總額同比增12.9%

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
據大陸國家統計局數據顯示，2022年全國網上零售額13.79兆元，同比增長4%。（微博照片）
據大陸國家統計局數據顯示，2022年全國網上零售額13.79兆元，同比增長4%。（微博照片）

中國大陸去年全年服務進出口總額5.9兆人民幣，同比增長12.9%。據中國商務部官方網站透露，大陸商務部服貿司負責人星期一（1月30日）介紹2022年全年服務貿易發展情況時，通報上述信息。

該負責人說，2022年，中國服務貿易保持較快增長。全年服務進出口總額59801.9億元（人民幣，下同），同比增長12.9%；其中服務出口28522.4億元，增長12.1%；進口31279.5億元，增長13.5%；逆差2757.1億元。

該負責人說，知識密集型服務進出口穩定增長。2022年，知識密集型服務進出口25068.5億元，增長7.8%。其中知識密集型服務出口14160.8億元，增長12.2%；出口增長較快的領域是智慧財產權使用費，電信計算機和信息服務，分別增長17.5%和13%。

該負責人說，知識密集型服務進口10907.7億元，增長2.6%；進口增長較快的領域是保險服務，增速達35.8%。旅行服務進出口繼續恢復。2022年，旅行服務總體呈現恢復態勢，全年旅行服務進出口8559.8億元，增長8.4%。

中國大陸商務部電子商務司負責人30日也介紹，中國2022年網路零售市場發展情況。該負責人說，2022年，中國網路零售市場總體穩步增長。據大陸國家統計局數據顯示，2022年全國網上零售額13.79兆元，同比增長4%。其中，實物商品網上零售額11.96兆元，同比增長6.2%，佔社會消費品零售總額的比重為27.2%。

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