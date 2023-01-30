攬投快遞包裹逾7億件

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

大陸國家郵政局28日發布的監測數據顯示，今年大陸春節長假期間（1月21日至27日），大陸攬投快遞包裹量超過7億件。

中新社報導，大陸國家郵政局表示，今年春節期間，特色產品和節慶寄遞需求旺盛，農產品繼續保持增長態勢，醫療物資寄遞需及時投遞。 　　

經統計，今年春節長假期間，大陸郵政快遞業運行總體安全平穩，攬收快遞包裹約4.1億件，與去年春節假期相比增長5.1%，較2019年同期增長192.9%；投遞快遞包裹3.3億件，與去年春節假期相比增長10.0%，較2019年同期增長254.8%。

互相寄年貨已成為人們歡度新春的新方式。數據顯示，自大陸春運開始以來（1月7日至27日），大陸全國郵政快遞業攬收快遞包裹39.4億件，較去年農曆同期增長12.5%，投遞快遞包裹49億件，較去年農曆同期增長21.7%。

郵政快遞業還全力以赴做好春節期間醫療物資寄遞配送保障供應，切實加強與藥企對接，完成好醫療物資運遞任務，保障醫療物資郵件快件優先處理派送。據不完全統計，春節假期全行業共寄遞醫療物資郵件快件超過300萬件。 　　

春節期間，大陸超百萬名快遞小哥堅守崗位，保障各類醫療物資、民生物資、年貨物資的有序運遞。大陸全國主要品牌快遞企業充分發揮節日期間寄遞服務保障作用，健全完善工作預案，加強人員、物資儲備，切實暢通郵政快遞末端微循環。

春節 年貨

延伸閱讀

大陸預計今年生產高鐵新線達2500公里

春節開門紅 中國內需消費增12.2％

大陸影后挺「白紙革命」出事了 接連遭除名、消失

金酒准輸陸 陳玉珍送宋濤一條根喻「兩岸同屬一條根」

相關新聞

63家台企食品解禁 可望恢復輸陸

去年底金門高粱等多項台灣食品遭中國大陸禁止進口，大陸國台辦昨天表示，包括金門酒廠在內的六十三家台灣食品企業已予以註冊或更...

陳玉珍會宋濤 「兩岸同屬一條根」

金門縣長陳福海、國民黨前主席洪秀柱與中共國台辦主任宋濤會面，雖然促成金酒解禁，但也引發討論。國民黨主席朱立倫說，國民黨立...

陸春節房市冷清 京廣深零成交

今年春節假期大陸國內出遊三點○八億人次，同比增長百分之廿三點一，恢復到二○一九年同期的百分之八十八點六，是近三年來春節出...

抖音超市上線 嗆阿里、京東

就在兔年開工第一天，字節跳動旗下短影音平台抖音在App內上線「抖音超市」，全大陸各地用戶都可以在抖音內進行線上購物。目前...

133屆廣交會 擬全面恢復線下展

廣東全省高質量發展大會28日在廣州舉行，中國對外貿易中心主任儲士家在大會分論壇上稱，第133屆廣交會擬全面恢復線下展，繼...

消費回暖 陸媒：今年有望穩步發展

大陸今年春節又回到熱火朝天景象，旅遊景區摩肩接踵、車站機場人流湧動、電影院線又見火熱、餐飲小吃重現排隊…，大陸國內消費回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。