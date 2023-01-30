攬投快遞包裹逾7億件

大陸國家郵政局28日發布的監測數據顯示，今年大陸春節長假期間（1月21日至27日），大陸攬投快遞包裹量超過7億件。

中新社報導，大陸國家郵政局表示，今年春節期間，特色產品和節慶寄遞需求旺盛，農產品繼續保持增長態勢，醫療物資寄遞需及時投遞。

經統計，今年春節長假期間，大陸郵政快遞業運行總體安全平穩，攬收快遞包裹約4.1億件，與去年春節假期相比增長5.1%，較2019年同期增長192.9%；投遞快遞包裹3.3億件，與去年春節假期相比增長10.0%，較2019年同期增長254.8%。

互相寄年貨已成為人們歡度新春的新方式。數據顯示，自大陸春運開始以來（1月7日至27日），大陸全國郵政快遞業攬收快遞包裹39.4億件，較去年農曆同期增長12.5%，投遞快遞包裹49億件，較去年農曆同期增長21.7%。

郵政快遞業還全力以赴做好春節期間醫療物資寄遞配送保障供應，切實加強與藥企對接，完成好醫療物資運遞任務，保障醫療物資郵件快件優先處理派送。據不完全統計，春節假期全行業共寄遞醫療物資郵件快件超過300萬件。

春節期間，大陸超百萬名快遞小哥堅守崗位，保障各類醫療物資、民生物資、年貨物資的有序運遞。大陸全國主要品牌快遞企業充分發揮節日期間寄遞服務保障作用，健全完善工作預案，加強人員、物資儲備，切實暢通郵政快遞末端微循環。