總票房67.34億人民幣 影史次高

2023年中國大陸電影市場春節檔正式收官，據燈塔專業版資料，總票房達到67.34億元（人民幣，下同），約新台幣300億元，位列中國影史春節檔總票房第二，超過2022年春節檔總票房60.39億元。

大陸走出疫情困境，春節期間大批人潮湧入電影院，今年大陸有兩部電影突破20億大關。《滿江紅》不負眾望，憑藉喜劇元素和家國情懷，以25.96億票房成為檔期內票房冠軍，另一部科幻續作《流浪地球2》則成為今年最高口碑大電影。

據燈塔專業版即時資料，今年春節檔總觀影人次1.29億，較2022年多1千萬人次。江蘇省連續第3年奪春節檔省分票房冠軍，上海市、北京市、成都市排在2023年春節檔城市票房前三名。

受「歷史最長」春節檔影響，今年排片場次較2022年有所下降，而場均人次達48.6人，較2022年春節檔的36.2人，每場提升了12人次以上。春節檔平均票價為52.3元，較2022年52.8元略有下降，也是自2016年以來7年平均票價的首次下降。

值得一提的是，今年春節檔有多部電影打破中國影史紀錄。其中，《滿江紅》打破《長津湖之水門橋》的紀錄，成為中國影史春節檔檔期票房最高的劇情片。《流浪地球2》超越前作《流浪地球》創中國影史國產科幻片、冒險片首映日和單日票房紀錄等28項影史紀錄。

《熊出沒‧伴我熊芯》也實現對同系列的《熊出沒‧重返地球》的超越，打破中國影史春節檔動畫片檔期票房、首映日票房、單日票房等紀錄。《無名》成為近三年春節檔檔期動作片票房No.2。《深海》成為影史春節動畫片檔期場次冠軍。《交換人生》則打破了中國影史家庭片首映日票房紀錄等12項影史紀錄。