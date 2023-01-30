購物客大增 海南免稅店熱銷

剛剛過去的春節假期，海南離島免稅市場持續火爆。海南省商務廳28日發布數據顯示，1月21日至27日，全省12家離島免稅店總銷售額（含免稅、完稅）共計25.72億元（人民幣，下同），同比2022年春節假期增長20.69%，同比2019年同期增長329%。日均銷售額超3.5億元，比節前增加1.5億元。

中新社報導，海口海關同日也發布數據指出，春節假期海關共監管離島免稅購物金額15.6億元，免稅購物人數15.7萬人次，分別較2022年春節假期增長5.88%和9.51%。

中國免稅品（集團）有限責任公司（簡稱中免集團）旗下三亞國際免稅城倉庫經理熊平說，春節香化等品類銷量可觀，很多商品都賣成了爆款（熱賣商品）。

為迎接消費旺季，海南各免稅店舉辦離島免稅跨年狂歡季活動，紛紛推出兔年春節新品，開展大力度促銷。統計顯示，今年人均離島免稅消費達9959元。

去年10月開業的全球最大單體免稅店——中免集團海口國際免稅城迎來首個春節假期。店方有關負責人介紹，該店依託離島免稅政策，打造集合「吃、住、行、遊、購、娛」為一體的旅遊零售綜合體，春節共接待遊客超27萬人次。

受疫情影響，2022年海南離島免稅銷售遇冷，官方力爭今年銷售額突破800億元。春節銷售火熱，讓海南免稅經濟實現開門紅。