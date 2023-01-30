消費回暖 陸媒：今年有望穩步發展

大陸今年春節又回到熱火朝天景象，旅遊景區摩肩接踵、車站機場人流湧動、電影院線又見火熱、餐飲小吃重現排隊…，大陸國內消費回暖態勢明顯，陸媒稱大陸今年消費有望呈現穩步發展態勢。

根據大陸經濟日報報導，2022年，大陸經濟運行受到多重超預期因素衝擊，特別是疫情導致聚集性、接觸性消費受限，給整個消費市場帶來了明顯衝擊。面對多重壓力，大陸及時推出一系列促消費政策，穩住了國內消費市場，隨著疫情防控政策不斷優化以及擴內需促消費政策措施持續發力，年底消費市場已出現邊際改善。

大陸國家統計局資料顯示，去年12月社會消費品零售總額降幅比11月收窄了4.1個百分點。春節期間消費延續了回暖態勢，這反映出大陸消費復甦仍具備諸多有利條件。

首先，大陸消費發展長期向好的基本面沒有改變。大陸有14億多人口，消費市場空間廣闊。儘管去年受疫情多發頻發影響，消費市場復甦承壓，但是消費對經濟發展的重要支撐作用沒有改變，在較大壓力下展現出強勁韌性。去年，最終消費支出超過人民幣60兆元，占GDP的比重保持在50%以上，對經濟增長貢獻率為32.8%，拉動GDP增長1.0個百分點。

隨著疫情防控政策優化落實，消費場景正在有序恢復。從長期發展看，城鎮化率穩步提升，鄉村市場蘊藏較大潛力，能夠為消費市場穩定恢復發展提供有力支撐。

其次，消費結構優化升級趨勢未變，新的消費模式保持較快發展。大陸人均GDP已經超過1.2萬美元，正處在消費結構升級加快發展時期。當前，居民品質化需求持續增加，綠色環保理念更加深入人心，服務消費意願依然強烈。伴隨著消費場景創新拓展，居民收入穩步增長及市場供給不斷完善，消費結構有望持續優化升級。

資料顯示，去年限額以上單位書報雜誌類和文化辦公用品類零售額增速明顯高於商品零售平均水準。新能源汽車銷售呈高速增長態勢，新能源乘用車零售比上年增長90%。同時，消費模式發展不斷提速。去年大陸實物商品網上零售額占社會消費品零售總額的比重較上年提高2.7個百分點。

隨著疫情形勢好轉，擴大內需戰略深入實施，消費市場穩定恢復的基礎將更加牢固，消費市場有望恢復向好。隨著經濟加快恢復，將逐步帶動就業擴大和居民收入增加，也有利於增強居民的消費能力和消費意願。