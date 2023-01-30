東莞102重點建設 投資4158億

廣東省28日召開全省高質量發展大會。根據會上消息，2023年廣東計劃重點建設項目共1530個，其中，東莞共有102個廣東省重點項目，總投資4158億元（人民幣，下同），2023年計劃投資473.4億元。

中新社報導，為了推進高質量發展，廣東在農曆兔年春節後上班首日召開全省高質量發展大會，會上多項重大項目成為廣東高質量發展的重要抓手。其中，東莞共有102個廣東省重點項目，總投資4158億元。

2023年廣東省在新型基礎設施領域，將推進東莞松山湖等三大科學城加快建設，在現代綜合交通領域，廣東將建成東莞至番禺高速公路橋頭至沙田段等7個項目，在能源保障領域，廣東將全力爭取東莞寧洲等骨幹電源約1300萬千瓦按期投產。

東莞松山湖科學城是大灣區綜合性國家科學中心建設的主要承載區，是粵港澳大灣區國際科技創新中心建設的重要支點。接下來，廣東將加快推進東莞松山湖等三大科學城建設。

東莞至番禺高速公路橋頭至沙田段項目是廣東省重點建設項目，屬於S6廣龍高速重要組成部分。項目全長約64.48公里，總投資約221.66億元，項目建成後將成為珠三角區域又一條重要的東西向大通道，對提高粵港澳大灣區交通互聯互通水平具有重大現實意義。

東莞寧洲廠址替代電源項目作為沙角電廠的替代電源項目，總投資超50億元，項目位於東莞市虎門鎮寧洲汙水處理廠西側，建成後將是大陸國內單機容量最大的燃氣電廠，也是大陸國內目前唯一在建的9HA.02型燃機項目。

東莞市因製造業發達、產業鏈完善被稱為世界工廠，這些重點項目開工建設將使東莞經濟實力更上一層樓。