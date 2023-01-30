133屆廣交會 擬全面恢復線下展

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
第133屆廣交會擬全面恢復線下展，展覽面積擴大。圖為廣交會四期展館投入使用。（新華社）
第133屆廣交會擬全面恢復線下展，展覽面積擴大。圖為廣交會四期展館投入使用。（新華社）

廣東全省高質量發展大會28日在廣州舉行，中國對外貿易中心主任儲士家在大會分論壇上稱，第133屆廣交會擬全面恢復線下展，繼續分三期舉辦，並首次啟用四期展館，展覽面積由過去的118萬平方公尺，擴大到150萬平方公尺。

中新社報導，第133屆廣交會擬於4月15日開幕，將是中國大陸疫情防控優化轉段後舉行首個超大規模國際經貿盛會，意義重大。

第133屆廣交會申請展位的企業目前逾4萬家，線下展展位估從原來的6萬個增加到近7萬個，向行業龍頭、品牌企業和創新企業傾斜；線上展允許所有符合條件的企業參展，預計規模再創新高。參展企業中，各類優質特色企業將超過5000家。

第133屆廣交會將優化展區，增設新題材，凸顯貿易升級、產業進步、科技創新成果。第133屆廣交會一期以電子家電、機械題材為重點，研究新設工業自動化及智能製造展區、新能源及智能網聯汽車展區；二、三期以消費品、紡織服裝、健康休閒為主，提升品質，體現消費升級和美好生活需要。

儲士家表示，第133屆廣交會將擴大進口展規模，從以消費品為主轉向消費品、工業品並重，重點吸引代表高新技術、高端消費的世界500強和龍頭企業參展。

新冠疫情前，廣交會每屆線下展的與會境外採購商約20萬。疫情後，廣交會線上展實名登記境外採購商超50萬。第133屆廣交會將開門廣邀境外採購商，同時全面向境內採購商開放。

儲士家稱，2023年元旦前，第133屆廣交會全球宣傳推廣已先期開啟，向95萬境內外採購商、177家全球合作夥伴、224家駐外使領館經商機構、67家駐穗總領館、50多家境內招商合作夥伴發出參會邀請。

疫情 廣東 車展

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