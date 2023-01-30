春節電影票房 寫次高

經濟日報／ 記者陳言喬／綜合報導

2023年中國大陸電影市場春節檔正式收官，據燈塔專業版資料，總票房達到人民幣67.3億元（約新台幣300億元），位列大陸影史春節檔總票房第二，超過2022年春節檔總票房的人民幣60.3億元。

大陸走出疫情困境，春節期間大批人潮湧入電影院，今年大陸有兩部電影突破人民幣20億元大關。《滿江紅》不負眾望，憑藉喜劇元素和家國情懷，以人民幣25.9億元票房成為檔期內票房冠軍，另一部科幻續作《流浪地球2》則成為今年最高口碑大電影。

據燈塔專業版即時資料，今年春節檔總觀影人次達1.29億人次，較2022年春節檔多1,000萬人次。江蘇省連續第三年奪得春節檔省分票房冠軍，上海市、北京市、成都市排在2023年春節檔城市票房前三名。

受「歷史最長」春節檔影響，今年排片場次較2022年有所下降，而場均人次達48.6人，較2022年春節檔的36.2人，每場提升12人次以上。春節檔平均票價為人民幣52.3元，較2022年的52.8元略有下降，也是七年平均票價的首次下降。

春節 人民幣 電影

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