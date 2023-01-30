省市新春第一會 衝刺經濟

經濟日報／ 記者葉文義／綜合報導

在兔年一開工，大陸多省市就召開「新春第一會」，部署全年經濟工作重點任務，展現全力拚經濟的決心。其中，經濟第一大省廣東召開2.5萬人大會，聚焦經濟「高品質發展」；江蘇省則著力保交樓和提振消費；浙江省「新春第一會」聚焦創新；上海市則強調繼續優化營商環境，加快培育壯大新興產業集群。

廣東省召開全省高品質發展大會，參加企業超過500家。同時，大會以視訊直播形式開至全省各地市縣，分會場參加人數達2.5萬人，是近年來廣東省召開的規模最大的會議。廣東省委書記黃坤明在會上說，廣東人口數量多、資源約束緊，面臨「你追我趕」的激烈競爭，經濟發展不可能繼續拚土地、拚價格、拚勞動力，唯有透過高品質發展實現「突圍」。

廣東發改委表示，確保全年固定資產投資增長8%、基礎設施投資和工業投資實現兩位數以上增長，省重點專案完成投資人民幣1兆元。

針對2023年的經濟發展目標，廣東省內21個地級及以上市委書記悉數立下「軍令狀」。比如廣州市委書記林克慶表示，廣州市計畫2023年GDP突破人民幣3兆元，增長6％以上，投資、消費、進出口要實現「三個1兆元」的目標。2022年廣州市GDP總量為人民幣2.88兆元，年增長1％。

28日安徽省也召開「新春第一會」，規格同樣盛大，從省級一直開到鄉鎮。同日，浙江省委召開全省深入實施「八八戰略」強力推進創新深化大會，浙江省委書記易煉紅在會上強調，要加快打造高水準創新型省份。

與此同時，上海、江蘇、遼寧等地接連發布2023年「1號文件」，對今年經濟工作謀劃部署。江蘇省共有42條重磅舉措，涉及財稅、實體經濟、就業、企業減負、消費、投資、外貿、房地產等，其中對房地產行業著墨甚多，而且放鬆力度也很大，引發高度關注。

上海市1號文件強調持續打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，將加快培育壯大新興產業集群，加快發展積體電路、生物醫藥、人工智慧三大產業，制定新一輪三大產業上海方案。

實體經濟 廣東 上海

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