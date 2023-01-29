入境管制解除 陸今恢復向日本公民審發簽證

本周日（1月29日）中國駐日本大使館官方網頁上發布通知，即日起，中國駐日本使領館恢復審發日本公民赴華普通簽證。

日本政府去年12月30日要求乘坐中國本土直飛航班的旅客和7天內去過中國本土的旅客必須接受入境時檢測。1月8日起除香港和澳門外，來自中國本土直飛航班的入境旅客必須提供陰性證明，且入境時需進行精確度高的抗原定量檢測或核酸檢測。12日起對乘坐澳門直飛航班的入境旅客也採取同樣措施。中國官方稱此舉為「歧視性作法」。

中國外交部發言人汪文斌在本月10日舉行的新聞例會上回應相關提問時說，「但令人遺憾的是，少數國家罔顧科學事實和本國疫情實際，仍執意針對中國採取歧視性入境限制措施。對此中方堅決反對採取對等措施」。他表示：「我們再次呼籲相關國家從事實出發，科學適度制定防疫措施，不應借機搞政治操弄，不應有歧視性做法，不應影響國家間正常的人員交往和交流合作」。

同一天，中國駐日本大使館在其官方網頁上發布通知：「自即日起，中國駐日本使領館暫停審發日本公民赴華普通簽證。何時恢復，請候通知」。

次日，正在阿根廷出訪的日本外相林芳正就中國政府方面暫停審發日本公民赴華普通簽證一事對媒體表示，已經通過外交渠道提出抗議，要求中方取消該做法。

據共同社報導，日本外相林芳正還強調，日方的對策是在盡可能顧及不阻止國際人員往來的基礎上實施的。他表示今後「將觀測中國的感染狀況和中方的信息公開情況等，妥善做出應對」。

繼中國駐日使館宣布暫停審發普通簽證後，中國國家移民局也發布通知，「針對近期少數國家對中國公民實施歧視性入境限制措施，國家移民管理機構自即日起，對韓國、日本公民暫停簽發口岸簽證，暫停韓國、日本公民來華實行72/144小時過境免簽政策」。

由於中方未透露暫停的期間，日本旅游業相關人士擔憂會長期化。日本企業中出現了擔心對商務產生負面影響的聲音。

鳳凰衛視駐日記者李淼27日在微博上報導稱，日本厚生勞動省27日公布的最新數字顯示，從去年12月30日至今年1月26日，1個月以來，日本對來自中國大陸人員加強檢疫，結果是，陽性848人（31884人檢疫），陽性率只有2%。與此同時，日本日增新增確診病例超過8萬，死亡人數超過300，疫情狀況不容樂觀。

但1月20日，日本首相岸田文雄表示，今春將把新冠病毒在日本《感染症法》上的定位下調為與季節性流感同級的「第五類」。這是危險度最低級別。岸田在官邸與相關閣僚磋商，下達了為這一調整做好具體準備的指示。

共同社報導指出，如果調整為「第五類」，醫療費原則上須自行負擔，但也可能作為過渡性措施繼續由公費負擔。感染者7天、密接者5天的隔離措施預計將取消等等。持續3年的新冠對策將迎來回歸正常生活的重大轉折。

日本駐華大使館1月29日在其官方網頁上發布的疫情期間前往日本所需手續更新內容中依舊強調，從中國大陸直接飛往日本的人員，不管接種過任何疫苗均需要在出國前72小時以內做核酸檢測，並出示由醫療機構出具的檢測證明。進入日本的前7天停留過中國大陸的人員、從中國大陸直接飛往日本的人員，進入日本時需做一次檢測。

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