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對日讓步？大陸恢復審發日人赴華普通簽證、南韓仍不確定

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
中國大陸駐日本大使館微信公眾號29日消息稱，自即日起，中國大陸駐日本使領館恢復審發日本公民赴大陸普通簽證。中新社
中國大陸駐日本大使館微信公眾號29日消息稱，自即日起，中國大陸駐日本使領館恢復審發日本公民赴大陸普通簽證。中新社

中國大陸駐日本大使館微信公眾號29日消息稱，自即日起，中國大陸駐日本使領館恢復審發日本公民赴大陸普通簽證

大陸自1月8日開始取消邊境管制，考慮到大陸國內疫情仍不明朗，因此許多國家對中國旅客祭出入境限制措施，卻也引發中國旅客不滿。

其中，就有許多中國大陸旅客認為入境南韓的檢疫措施相當不合理，有旅客表示，在南韓機場下飛機後，就被發了黃色牌子，必須掛在脖子上，更形容像是罪犯一樣被押著去做核酸檢測，直言南韓對中國旅客的入境政策是最不友善的。

中國大陸駐南韓大使館也在本月10日宣布暫停簽發南韓公民赴大陸訪問、商務、旅遊、就醫、過境以及一般私人事務類短期簽證。其後，中國大陸亦通知日本國內旅行社，從10日起停止在日本的簽證核發手續。

大陸外交部發言人汪文斌當時批評，部分國家針對中國大陸旅客的措施具歧視性，對此中方堅決反對，並採取對等措施。在對日韓停發簽證後，日本隨即提出抗議。日本和南韓都對大陸的做法表示反感。甚至有經濟學者說，中國大陸的過度反應會阻礙經濟復甦。

在恢復審發日本公民赴大陸普通簽證後，是否也會恢復審發南韓公民赴大陸短期簽證，目前仍不確定。

中國大陸駐日本大使館微信公眾號29日消息稱，自即日起，中國大陸駐日本使領館恢復審發日本公民赴大陸普通簽證。圖／中國駐日本大使館微信公眾號
中國大陸駐日本大使館微信公眾號29日消息稱，自即日起，中國大陸駐日本使領館恢復審發日本公民赴大陸普通簽證。圖／中國駐日本大使館微信公眾號

日本 南韓 簽證 機場 邊境管制

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