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「為輸入大陸提供便利」 國台辦宣布解禁金門酒廠等63家台灣食品

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「願繼續協助解決」 國台辦馬曉光：金門酒廠等63家完成註冊

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
大陸國台辦發言人馬曉光29日表示，經有關主管部門審核，已對金門酒廠等符合要求的63家台灣食品企業予以註冊或更新註冊資訊。(中新網)
大陸國台辦發言人馬曉光29日表示，經有關主管部門審核，已對金門酒廠等符合要求的63家台灣食品企業予以註冊或更新註冊資訊。(中新網)

據中國台灣網29日消息，大陸國台辦發言人馬曉光29日表示，經大陸有關主管部門審核，已對金門酒廠等符合要求的63家台灣食品企業予以註冊或更新註冊資訊，對不符合要求、暫時無法註冊的，也逐一說明具體原因。

馬曉光說，去年以來，部分台灣食品企業未能按相關規定完善註冊資訊，影響了其產品對大陸出口。近期，包括金門酒廠在內的一些企業向大陸主管部門提交及補充完善了相關註冊資料，並通過中國國民黨前主席洪秀柱、新黨主席吳成典、金門縣長陳福海等有關人士和工商團體向大陸轉達訴求，希望盡快獲得註冊，早日恢復對大陸的出口。

馬曉光說，對此，大陸高度重視並積極處理。經有關主管部門審核，對金門酒廠等符合要求的63家企業予以註冊或更新註冊資訊，對不符合要求、暫時無法註冊的，也逐一說明具體原因。

馬曉光強調，大陸始終尊重、關愛、造福台灣同胞，繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作。對部分台灣食品企業註冊資訊不完整、不規範的問題，願意繼續予以協助解決，為台灣食品輸入大陸提供便利。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

馬曉光 金門 新黨

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