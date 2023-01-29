陳福海赴廈門會宋濤 陸海關總署核准金酒進口即日起輸入

金門高粱酒遭大陸禁止進口，不只引發政壇討論，更衝擊金門人生計，金門縣長陳福海今上午前往廈門與中共國台辦主任宋濤見面，對方傳達好消息，「中國大陸海關總署正式核准金酒公司在華註冊編碼」。

陳福海強調，金酒公司製造高粱酒在大陸的營銷不僅是他與縣府施政推動重點，也是許多金門民眾關心的議題，不過金酒在去年卻碰到了在華註冊屢屢卡關的問題；他為此多次向兩岸有關單位溝通，當選就職前就親赴大陸溝通金酒及小三通復航等問題，上任後也就展開協商爭取。

陳福海表示，經過了金酒公司與縣府團隊不斷地努力，在開春時節在華註冊卡關問題獲得重大突破，今上午前往廈門與中共國台辦主任宋濤見面後，對方傳達好消息「中國大陸海關總署正式核准金酒公司在華註冊編碼」，本月28日起，金門高粱酒可以繼續輸入大陸地區，也期盼這樣能為廈門公司業績向上提升帶來一個新契機。