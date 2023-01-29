快訊

國運籤預測2024誰執政 最強扶龍王會坐大位？

小額終老險5月將再加碼 用「小保費」買到「大保障」

影／疑投資400萬失利 高雄陸配女疑持刀殺死女室友後墜樓亡

陳福海赴廈門會宋濤 陸海關總署核准金酒進口即日起輸入

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府表示，經與大陸協商，「中國大陸海關總署正式核准金酒公司在華註冊編碼」。圖／金門縣政府提供
金門縣政府表示，經與大陸協商，「中國大陸海關總署正式核准金酒公司在華註冊編碼」。圖／金門縣政府提供

金門高粱酒遭大陸禁止進口，不只引發政壇討論，更衝擊金門人生計，金門縣長陳福海今上午前往廈門與中共國台辦主任宋濤見面，對方傳達好消息，「中國大陸海關總署正式核准金酒公司在華註冊編碼」。

陳福海強調，金酒公司製造高粱酒在大陸的營銷不僅是他與縣府施政推動重點，也是許多金門民眾關心的議題，不過金酒在去年卻碰到了在華註冊屢屢卡關的問題；他為此多次向兩岸有關單位溝通，當選就職前就親赴大陸溝通金酒及小三通復航等問題，上任後也就展開協商爭取。

陳福海表示，經過了金酒公司與縣府團隊不斷地努力，在開春時節在華註冊卡關問題獲得重大突破，今上午前往廈門與中共國台辦主任宋濤見面後，對方傳達好消息「中國大陸海關總署正式核准金酒公司在華註冊編碼」，本月28日起，金門高粱酒可以繼續輸入大陸地區，也期盼這樣能為廈門公司業績向上提升帶來一個新契機。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

金門縣長陳福海今上午前往廈門與中共國台辦主任宋濤見面，討論有關金酒輸陸的問題。圖／金門縣政府提供
金門縣長陳福海今上午前往廈門與中共國台辦主任宋濤見面，討論有關金酒輸陸的問題。圖／金門縣政府提供

金門 陳福海 廈門

延伸閱讀

金酒准輸陸 陳玉珍送宋濤一條根喻「兩岸同屬一條根」

陳福海赴陸 提大嶝居民比照金門縣民三節配酒掀熱議

影／台金春運首日 縣長陳福海機場迎接鄉親返鄉過年

台金春運首日 陳福海赴尚義機場迎返鄉民眾

相關新聞

陳福海赴廈門會宋濤 陸海關總署核准金酒進口即日起輸入

金門高粱酒遭大陸禁止進口，不只引發政壇討論，更衝擊金門人生計，金門縣長陳福海今上午前往廈門與中共國台辦主任宋濤見面，對方...

大陸人均可支配所得比上年增5% 上海近8萬人民幣

大陸2022年相關經濟數據陸續出爐，目前已有超過20個省分近期公布了2022年居民人均可支配收入資料。上海最高，逼近8萬...

大陸春節重回熱火朝天景象 陸媒：今年消費可望穩步發展

大陸今年春節又回到熱火朝天景象，旅遊景區摩肩接踵、車站機場人流湧動、電影院線又見火熱、餐飲小吃重現排隊…，大陸國內消費回...

春節開門紅 陸內需消費大增12.2％

昨天是中國大陸春節七天長假後的第一個上班日，大陸國家稅務總局最新增值稅發票數據顯示，今年春節假期，大陸消費相關行業銷售收...

廣東開工日 動員2.5萬人拚經濟

昨天是大陸春節假期後的開工首日，廣東省官方就召開一場萬人大會，動員全省各級官員和企業人士二萬五千人參加。廣東省委書記黃坤...

大陸新能源車夯 春節檔人氣旺

在降價促銷措施的拉動下，大陸多家新能源車門店出現火爆的「春節檔」，包括位於上海的特斯拉、小鵬、蔚來、理想等新能源車門市，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。