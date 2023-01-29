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失蹤106天的大陸高一生在學校附近林中被找到 已縊吊死亡

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
胡鑫宇失蹤後，家人貼出尋人啟示。（華商報）
胡鑫宇失蹤後，家人貼出尋人啟示。（華商報）

失蹤106天的大陸中學生胡鑫宇終於有了下落。1月28日中午，疑似胡鑫宇的遺體在學校附近林中被發現。29日上午，經DNA鑑定，遺體確為胡鑫宇。

北京日報報導，1月28日12時25分許，鉛山縣公安局接到群眾電話報警稱，在河口鎮金雞山區域樹林中發現一具縊吊屍體。接報後公安機關迅速派員趕到現場勘查，發現死者衣著與2022年10月14日致遠中學學生胡鑫宇失蹤時衣著一致。隨即商請檢察機關派員監督，邀請家屬代表及其委託律師全程見證。

1月29日，公安機關經對死者生物檢材進行DNA檢驗，確定死者系胡某宇。現場勘查過程中發現一支錄音筆，已送專業機構鑒定。

胡鑫宇是江西上饒鉛山縣人，出生於2007年7月。失蹤前，胡鑫宇在鉛山縣致遠中學讀高一。2022年10月14日傍晚，胡鑫宇從學校失蹤，引發社會廣泛關注。家人不斷尋找，始終無下文，截至2023年1月28日，胡鑫宇已失蹤106天。

胡家的律師鄭曉靜說，29日的 DNA鑑定結果已出，確定是胡鑫宇的DNA，公安徵求家屬意願是否屍檢。鄭曉靜表示，遺體發現地點在學校附近，「家屬情緒比較激動，目前在等待屍檢結果」。

失蹤 公安 DNA

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