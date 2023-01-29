大陸春節連假結束 人員大量流動「未新增大量病例」

大陸春節連假結束，但第二波新冠疫情高峰並沒有來。大陸專家表示，因為節前多數人群已經感染，獲得了感染後的免疫，短時間內不會再出現大規模感染。

健康時報報導，28日一名剛從老家返回北京的曉陽（化名）表示，過年這幾天，家裡景區、公園都人滿為患，而且很多人都不戴口罩了，也沒聽說誰家有人又感染了新冠。

1月28日，山西、廣西、貴州、河南、陝西等多地村醫對人民日報健康用戶端表示，「基本沒有新增」，年三十到今天都沒有新增病例。

北京佑安醫院呼吸與感染性疾病科主任醫師李侗曾日前指出，春節期間沒有出現疫情高峰是因為節前多數易感人群已經感染了新冠病毒，獲得了感染後的免疫，短時間內確實不會再感染。

1月21日，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友在個人社交媒體上發文指出，優化防控方案後，新冠疫情在大陸全國範圍內出現了快速傳播流行。目前，全國總體已經度過了疫情發病的高峰期，全國大、中、小城市及縣城基本都處在疫情回落階段。春節期間的大量人員流動，雖然在一定程度上可能會促進疫情擴散，在局部地區會出現感染人數上升，但由於這一波疫情已經使得全國約80%的人感染過，短期內，比如未來2-3個月，全國範圍內出現較大規模疫情反彈或者第二波疫情的可能性很小。

不過李侗曾指出，3到6個月後，大家的保護水準會下降，感染風險也會增加。尤其是如果病毒繼續變異，免疫逃逸能力增加，再出現新冠感染高峰的風險也會增加，但是不會像去年年底這麼嚴重。

至於正在美國流行的XBB.1.5是否會引發下一輪疫情高峰？李侗曾表示，XBB.1.5在美國再次流行也說明病毒變異後，再感染的風險會增加。大陸人群感染後形成的免疫屏障，在短時間內對XBB系列的毒株也有交叉保護，但是隨著時間延長，對變異病毒尤其是免疫逃逸能力比較強的重組變異病毒的保護力下降會更明顯，再感染風險也會增加。