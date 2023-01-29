大陸人均可支配所得比上年增5% 上海近8萬人民幣

大陸2022年相關經濟數據陸續出爐，目前已有超過20個省分近期公布了2022年居民人均可支配收入資料。上海最高，逼近8萬人民幣（約35萬台幣）。

居民可支配收入（台灣稱可支配所得），是指所有所得收入扣除非消費性支出（例：利息、社會保險保費、稅金、罰款、捐款及禮金等）之後，剩餘可以用來支應日常生活開銷。

澎湃新聞報導，2022年，上海和北京居民人均可支配收入超過7萬元人民幣（下同），遙遙領先其他省分。上海2022年居民人均可支配收入達79610元（約35萬台幣），逼近8萬元，居大陸全國之首。北京僅次於上海，居第二位，為77415元。北京的居民人均可支配收入在2021年首次突破7萬元，而上海於2020年突破7萬元大關。

2022年，浙江的居民人均可支配收入首次跨入6萬元門檻，為6萬0302元。江蘇、天津、廣東三地去年的居民人均可支配收入超4.5萬元，分別為4萬9862元、4萬8976元、4萬7065元。福建也處於4萬元陣營，為4萬3118元。

2022年，大陸全國居民人均可支配收入3萬6883元，比上年名義增長5.0%。扣除價格因素，實際增長2.9%，與經濟增長基本同步。

台灣部分，據主計處公布，110年（2021年）每戶可支配所得平均數109.1萬元台幣，較109年增加1.0％；每人平均數37.7萬元，增2.1％。 就中位數觀察，每戶中位數92.9萬元，較109年增加0.1％；每人中位數32.6萬元，增1.8％。