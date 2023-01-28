傳長江存儲或推遲武漢第二家晶圓廠建設

集微網消息，據消息人士透露，由於採購供應鏈中斷，長江存儲可能推遲在武漢的第二家晶圓廠的建設。

據南華早報報道，清華大學集成電路學院教授魏少軍上周在論壇上讚揚了長江存儲的技術創新，但警告說，在美國對向中國出口尖端半導體技術實施製裁後，中國需要將重點轉移到成熟的技術開發上。

外國晶片專家表示，長江存儲實現技術進步和批量生產的能力將受到其無法免費獲得美國晶片製造工具和服務的阻礙。

研究機構TrendForce也在一份研究報告中指出，如果沒有關鍵設備供應商的支持，長江存儲現在在其最新的3D NAND閃存技術Xtacking 3.0的開發中面臨著巨大的技術障礙。尤其是提高128層和232層工藝的良率對中國內存製造商來說將極具挑戰性。

據一位業內人士透露，由於採購供應鏈中斷，長江存儲甚至可能推遲在武漢的第二家晶圓廠的建設。另一位行業專家、華為前技術人員稱，長江存儲並不缺乏光刻系統，因為它在實施限制之前已購買數台光刻系統，但挑戰在於泛林集團（科林研發）等供應商的蝕刻工具。這些工具對於復雜的3D NAND晶圓製造工藝至關重要。