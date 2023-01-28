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陸學者：兔年中國將再度成為世界經濟的「火車頭」

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
大陸防疫解封後內需消費快速復甦，圖為大年初五，上海豫園商圈擠滿了出遊的民眾。（新華社）
大陸防疫解封後內需消費快速復甦，圖為大年初五，上海豫園商圈擠滿了出遊的民眾。（新華社）

大陸放棄「動態清零」後，聯合國、世界銀行等國際機構近日紛紛發布經濟展望報告，重新看好中國經濟發展。央視財經報導，對此，中國貿促會研究院副院長趙萍表示，在全球經濟增長放緩的大背景下，今年中國經濟將成為世界經濟增長的「火車頭」。

趙萍表示，從去年第4季以來，世界主要國際組織及知名投資銀行均一再調高對於2023年中國經濟增長的預期。首先，中國作為世界第二大經濟體，經濟增長的根基在於內需，隨著大陸經濟政策將恢復和擴大內需擺在優先位置，國內需求正在持續恢復。

其次，從外需來看，中國以高水平對外開放應對全球經濟放緩所帶來的不確定性。因此，在全球經濟增長放緩的大背景下，中國經濟將成為世界經濟增長的「火車頭」。

報導稱，大陸的學者專家認為，中國已經形成全球超大規模的消費市場，與世界各國的經貿關係日益密切。2023年，中國在製造業、服務業復甦的過程中所形成的巨大的市場推動力量，將更多地惠及周邊國家，進而帶動區域經濟增長。

中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生指出，中國和周邊地區，尤其是中國和東協的經濟貿易聯繫越來越緊密。因此2023年，隨著中國擴大內需的戰略和經濟增長的復甦，相信中國對地區的經濟貿易恢復和發展將發揮至關重要的作用。

聯合國本月25日發布的「2023年世界經濟形勢與展望」報告也提到，今年東亞地區的經濟增長率預計將達到4.4%，高於估算的2022年3.2%的增長率。東亞經濟增長加快的主要原因，正是中國經濟狀況的改善。

聯合國 投資銀行

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