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Q1面臨巨大虧損 三星計劃減產

集微網／ 集微網

集微網消息，據韓國每日經濟新聞報道，知情人士表示，三星正考慮削減晶圓投入，以減少DRAM和NAND芯片生產。該公司在第一季度面臨巨大的運營虧損。

此前，三星一直堅持其生產計劃 ，同時推進其芯片製造技術以應對庫存增加和需求放緩的局面。

然而，分析師預測行業放緩程度比預期更嚴重，三星現在正在考慮減少資本支出和芯片產量，以支撐價格下跌並緩解供應過剩。美光和鎧俠等芯片製造商自去年10月以來一直在減產。

近期，三星公佈了八年來最差的季度營業利潤。此外，三星將其2023年芯片利潤預期下調了一半，因為主要芯片製造商及其客戶難以調整其高庫存水平。行業人士表示，三星第一季度半導體業務的運營虧損可能高達1萬億韓元（8.11億美元），而去年第四季度的虧損估計為5000億韓元。

此前據業內消息人士透露，三星電子在抵制一段時間後，由於需求持續低迷，正在通過將芯片的產能利用率降低至90%來減少NAND閃存的生產。

庫存 半導體

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