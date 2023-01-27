中國考慮限製太陽能芯片技術出口

集微網消息，據彭博社報道，商務部同科技部就《中國禁止出口限製出口技術目錄》脩訂公開征求意見，把一些生產先進太陽能芯片的關鍵生產技術納入限製出口技術項目，以保持中國在太陽能製造領域的主導地位。

中國佔全球太陽能芯片產量高達97%，由於太陽能技術已成為全球最大的新能源來源，從美國到印度，許多國家都在努力發展國內供應鏈，以削弱中國的優勢，此擧也凸顯相關技術的重要地位。

Trivium China分析師Cosimo Ries表示：“中國太陽能行業的市場領先者無疑對美國、歐盟和印度在發展本土太陽能製造業方面的努力感到擔憂，因此最新的技術出口管製很可能是一種回應。”

中國企業在過去十年中一直在開發尖端技術以生產更大、更薄的芯片，這些芯片將太陽能發電成本降低90%以上。

大和資本市場分析師表示，考慮到中國在晶圓領域的主導地位以及該領域相對較高的進入壁壘，中國考慮實施禁令以避免曏海外泄露技術是合理的。

目前該脩訂仍在公開征求意見階段，尚未決定。