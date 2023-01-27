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高通開啓新一輪裁員 將削減以色列數十個工作崗位

集微網／ 集微網

集微網消息，據CTech報道，高通將在以色列進行新一輪裁員，削減數十個工作崗位。高通在以色列擁有約700名員工，在全球共有12500名員工，去年年底高通在美國聖疊戈（San Diego）裁員153人。

據悉，高通在以色列和美國的新一輪裁員定於2月進行。高通在以色列擁有兩個研發中心，分別位於海法和霍德沙龍，並且還通過其投資部門Qualcomm Ventures在該國發展業務。

高通去年6月以3.5億美元收購了以色列初創公司Cellwize，並在過去收購了其他幾家以色列公司，包括2014年斥資3億美元收購Wilocity以及斥資4500萬美元收購CSR Israel的成像部門。

去年11月份，高通再次下調了智能手機出貨量預期，並對未來幾個季度做出了悲觀的評估。在去年年底，高通公司首蓆財務官Akash Palkhiwala曾表示，高通正減少成熟的業務領域的支出，對某些職能部門進行選擇性裁員並進行應急計劃準備。

以色列 美國 高通

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