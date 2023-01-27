金價每盎司 挑戰2千美元

香港金銀貿易場理事長張德熙表示，預期今年第一季黃金初步可挑戰每盎司2000美元，他對香港在兔年的前景充滿信心。

中新社報導，香港金銀業貿易場兔年新春開市，九九金開市價為每兩港幣1萬8088元成交，較虎年收市價上升港幣198元；至於人民幣公斤條第一口價，以每克人民幣423.98元成交，較虎年收市價上升人民幣10.38元。

張德熙表示，去年金價受到美國加息步伐較急影響，表現不如預期，但隨著今年美國通膨受控，聯準會升息步伐應放慢，加上全球多地地緣政局緊張，有助支持金價，料首季有望挑戰每盎司2000美元水平。若能突破此阻力，下一個點有望再挑戰2500美元。

張德熙認為，香港與中國大陸恢復通關對市場表現非常重要，因為行業上游一直面對物流困難等問題，若成本較高，會導致金飾價格升高，最終將轉嫁到消費者身上。但隨著兩地恢復通關，成本有望下降，若能全面免檢疫通關，行業發展還會有更加明顯地改善。