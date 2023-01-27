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港消費者預期指數 近18年來新高

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

香港中通社報導，香港民建聯26日公布一項調查發現，香港市民對香港未來經濟預期正面，消費者預期指數創2005年以來的新高。　民建聯去年12月以電話問卷形式成功訪問862名成年香港市民，了解他們對香港經濟和消費信心的看法。　　調查顯示，「消費者預期指數」創2005年以來的新高，達到113，顯示香港市民預期未來香港復常及經濟谷底復甦的機會較高；「綜合消費者情緒指數」則從去年6月的98微升至101正面水平，是自2021年6月以來最高位。

「目前狀況指數」由去年6月的83下跌至73，創歷史新低，反映香港市民對自身經濟情況感負面。民建聯相信，與調查期間疫情仍未放緩、經濟未見好轉有關。　　民建聯建議港府繼續派發最少港幣5,000元的電子消費券，以紓解市民經濟壓力，振興零售餐飲等中小企；但不建議派發現金，因市民對自身經濟狀況信心低，如果發放現金市民可能傾向於將現金存起，消費券則可確保用在各行各業，直接刺激經濟。

香港 指數

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