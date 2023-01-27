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陳國基：香港金融中心地位堅如磐石

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

香港金銀業貿易場大年初五舉辦新春開市儀式，香港特區政府政務司司長陳國基出席致辭時表示，香港憑著「背靠祖國、聯通世界」的穩固根基，作為國際金融中心的地位堅如磐石，發展前景非常亮麗。　　

中通社報導，金銀業貿易場已立足香港超過一百年，其會員主要來自銀行、大型連鎖珠寶商、黃金鑄煉商及金融機構等。陳國基深信貿易場將會繼往開來，把握新機遇，開展新商品，拓展新客源；同時更好融入國家發展大局，包括繼續推進廣州南沙黃金、白銀、珠寶小鎮的項目，打造粵港澳大灣區的黃金白銀走廊，為大陸國家商品交易市場發展作出更大貢獻。　　

報導稱，過去三年，全球各行各業在疫下備受考驗。陳國基表示，憑著中國大陸的大力支持、特區政府和社會各界同心協力，香港在復常之路穩步向前，社會和經濟活動逐步重拾動力。　　

隨著兩地人流、物流和資金流更加活躍，陳國基深信香港金銀業的發展必定大有所為。特區政府也會繼續用好中國大陸的支持，鞏固提升香港作為國際金融中心的顯著優勢。在培育本地優秀人才的同時，進行「搶人才」、「搶企業」的工作，積極進取地向世界各地引入外資，吸納高質人才和策略企業來港，增強香港金融業的發展動能。

香港 金融中心

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