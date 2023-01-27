陸造船業 持續保持世界第一

聯合報／ 記者陳言喬／綜合報導
中國大陸造船業持續高居世界第一，圖為上海外高橋正在興建的大型郵輪。（中通社）
中國大陸造船業持續高居世界第一，圖為上海外高橋正在興建的大型郵輪。（中通社）

大陸造船業持續高居世界第一！大陸工信部統計，2022年大陸造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計，分別占全球總量的47.3%、55.2%和49.0%，以修正總噸計分別占43.5%、49.8%和42.8%，各項指標國際市場份額均保持世界第一。

人民日報報導，2022年，大陸有六家造船企業進入全球造船完工量、新接訂單量和手持訂單量前十強。

一批高端船舶和海洋工程裝備建成交付。2022年，大陸船企持續強化科技創新，主要成果包括：第二艘國產大型郵輪開工建造；自主設計建造的亞洲第一深水導管架平台「海基一號」平台主體工程海上安裝完工；全球首艘10萬噸級智慧漁業大型養殖工船「國信1號」命名交付；大陸首艘、全球最大2萬4,000TEU（標箱）超大型貨櫃輪交付；大陸首艘、全球最大液化天然氣（LNG）運輸加注船「海洋石油301」號完工交付等。

報導稱，去年大陸造船業在大型LNG運輸船領域也取得積極進展。2022年，大陸船舶企業緊緊抓住全球大型LNG運輸船需求爆發式增長的機遇，持續強化自主創新，積極搶佔國際市場。據中國船舶工業行業協會資料，大陸船舶企業2022年全年承接大型LNG運輸船訂單55艘，在全球訂單總量占比超過30%創新高。

這篇報導尚未統計新近下水的軍事用途船艦。根據相關資料顯示，從2010年開始，中國海軍的主力艦艇建造進入「下餃子」時期，每年新建造列裝的艦艇總噸位都位居全球海軍之首。據不完全統計，截至2023年1月31日，中國海軍一線戰艦總數超過300艘，總噸位超過240萬噸（不包括輔助艦艇）。

海軍 郵輪

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